Мостовой сравнил трансферную политику «Спартака» и «Зенита»

Александр Мостовой оценил трансферы «Спартака» и «Зенита» в последние годы.

«Зенит» ведет более трезвую трансферную политику, чем «Спартак». Уверен, они бы не стали подписывать того же Угальде, которого никто не знает, за 13 миллионов евро.

В этом и кроется причина их лидерства последние пять лет. Их покупки намного эффектнее. «Зенит» работает в разы лучше «Спартака» на трансферном рынке, отсюда и результаты», – сказал Мостовой.