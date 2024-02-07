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    • Мостовой сравнил трансферную политику «Спартака» и «Зенита»

    Мостовой сравнил трансферную политику «Спартака» и «Зенита»

    Александр Мостовой оценил трансферы «Спартака» и «Зенита» в последние годы.

    «Зенит» ведет более трезвую трансферную политику, чем «Спартак». Уверен, они бы не стали подписывать того же Угальде, которого никто не знает, за 13 миллионов евро.

    В этом и кроется причина их лидерства последние пять лет. Их покупки намного эффектнее. «Зенит» работает в разы лучше «Спартака» на трансферном рынке, отсюда и результаты», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • «Спартак» идет на 5-й строчке.
    • Команды сыграют друг с другом в первом весеннем туре чемпионата (2 марта).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.02.2024 19:53
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    Комментарии (7)
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    СпорЦмен
    1707325578
    Всё правильно сказал.
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    TIMOTHY
    1707326304
    Хрюшки только и ковыряться своим пятачком умеют в навозе и транжирить деньги Лукойла на всякий хлам начиная с физруков из психушки и прочий неликвид
    Ответить
    TIMOTHY
    1707326361
    В Зените высокоточные трансферы и потому и чемпионы постоянно!
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    прабабушка краба
    1707326544
    Да всё крайне адекватно у Зенита по трансферам, если бы не семья Алберто. Но и отсюда вышли максимально красиво. Алберто мог уйти бесплатно, но 50% прав сохранили. Плюс получили несколько игроков, на продаже которых можно заработать.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707327648
    Срамтаку впаривают весь не нужный никому хлам, причем за дорого. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1707328213
    Какая в свиноферме может быть политика трансферов))
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    WE ARE FOR PETER
    1707329354
    Хряки в попе как всегда) разводят как лохов
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