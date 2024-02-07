Мостовой сравнил трансферную политику «Спартака» и «Зенита»

Александр Мостовой оценил трансферы «Спартака» и «Зенита» в последние годы.
«Зенит» ведет более трезвую трансферную политику, чем «Спартак». Уверен, они бы не стали подписывать того же Угальде, которого никто не знает, за 13 миллионов евро.
В этом и кроется причина их лидерства последние пять лет. Их покупки намного эффектнее. «Зенит» работает в разы лучше «Спартака» на трансферном рынке, отсюда и результаты», – сказал Мостовой.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- «Спартак» идет на 5-й строчке.
- Команды сыграют друг с другом в первом весеннем туре чемпионата (2 марта).