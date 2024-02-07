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    Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге

    Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал, что состав сильно изменится после перевода команды в Медиалигу.

    «Состав профессиональной команды «СКА Ростов» в Медиалиге не сохранится. Там из профессиональных футболистов никто играть не хочет.

    Мне понятно, почему профессиональные футболисты не хотят играть в Медиалиге. Тем более, какой смысл перевозить игроков в Москву из Ростова? Все футболисты в основном будут москвичи», – заявил Панченко.

    • СКА отказался от участия во Второй лиге.
    • Причина – финансовые проблемы.
    • Ростовским клубом руководит рэпер Баста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2024 15:30
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1707313039
    Правильно! Молодцы что отказались! А Баста мудень
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    Gwynbleidd
    1707316797
    Ну кто бы сомневался... Хотя тоже странно, будет СКА Ростов, но из Москвы?
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