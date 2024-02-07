Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал, что состав сильно изменится после перевода команды в Медиалигу.

«Состав профессиональной команды «СКА Ростов» в Медиалиге не сохранится. Там из профессиональных футболистов никто играть не хочет.

Мне понятно, почему профессиональные футболисты не хотят играть в Медиалиге. Тем более, какой смысл перевозить игроков в Москву из Ростова? Все футболисты в основном будут москвичи», – заявил Панченко.