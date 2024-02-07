Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таи» против «Аль-Иттихад», 19 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Таи»: Брага, Майраши, Роко, Аль-Тоави, Альнахли, Вирджил, Кордя, Бауэр, Семеду, Менса, Дуганджич.

Главный тренер: Кресимир Резич

«Аль-Иттихад»: Гроэ, Хегази, Кадеш, Алоян, Канте, Фабиньо, Аль-Гамди, Аль-Жадди, Ромариньо, Аль-Джамаан, Хамдалла.



Главный тренер: Марсело Гальярдо

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад»