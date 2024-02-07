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    • «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таи» против «Аль-Иттихад», 19 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Таи»: Брага, Майраши, Роко, Аль-Тоави, Альнахли, Вирджил, Кордя, Бауэр, Семеду, Менса, Дуганджич.

    Главный тренер: Кресимир Резич

    «Аль-Иттихад»: Гроэ, Хегази, Кадеш, Алоян, Канте, Фабиньо, Аль-Гамди, Аль-Жадди, Ромариньо, Аль-Джамаан, Хамдалла.

    Главный тренер: Марсело Гальярдо

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад»

    «Аль-Таи» – «Аль-Иттихад» – смотреть онлайн 7 февраля

    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 13:52
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