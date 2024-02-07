Салах летом может стать самым дорогим футболистом в истории

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может побить трансферный рекорд Неймара.
«ПСЖ» купил бразильца у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
«Аль-Иттихад» готов летом предложить за египтянина 200 миллионов фунтов (около 233 млн евро).
Если «Ливерпуль» примет предложение из Саудовской Аравии, то Салах станет самым дорогим футболистом в истории.
- Салах в «Ливерпуле» с 2017 года.
- В этом сезоне нападающий забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
- Его контракт с клубом истекает летом 2025-го.