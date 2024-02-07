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    • Салах летом может стать самым дорогим футболистом в истории

    Салах летом может стать самым дорогим футболистом в истории

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может побить трансферный рекорд Неймара.

    «ПСЖ» купил бразильца у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

    «Аль-Иттихад» готов летом предложить за египтянина 200 миллионов фунтов (около 233 млн евро).

    Если «Ливерпуль» примет предложение из Саудовской Аравии, то Салах станет самым дорогим футболистом в истории.

    • Салах в «Ливерпуле» с 2017 года.
    • В этом сезоне нападающий забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2025-го.

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    Источник: The Athletic

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    07.02.2024 13:45
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1707305322
    Он и половины не стоит.
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