Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

Главный тренер кыргызстанского «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал сведения об интересе «Баварии» к узбекистанскому полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

– Если будут официальные предложения, тогда об этом можно говорить. А так у нас кто-то пустит утку и обсуждают. Конечно, если поступит официальное предложение, парня надо отпустить. Дать ему возможность поиграть. Но это, конечно, решение руководства.

– На Кубке Азии Файзуллаев смотрелся прилично. Не получится ли, что в РПЛ в какой-то момент перестанет расти?

– Да, мы смотрим Кубок Азии. Что касается РПЛ, мы видим, что уровень не высокий и падает. Но некоторые еще не понимают этого, кричат «ура!». Поступит предложение, надо дать парню развиваться.

Может, сделают какие-то благотворительные матчи между ЦСКА и «Баварией». Если провести два матча, то можно собрать деньги. Возможно, и при переподписании удастся заработать. Самое главное, футболист будет благодарен всю жизнь, если он из ЦСКА уйдет в ту же «Баварию». Я в этом уверен.