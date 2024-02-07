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    • Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

    Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

    Главный тренер кыргызстанского «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал сведения об интересе «Баварии» к узбекистанскому полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

    – Если будут официальные предложения, тогда об этом можно говорить. А так у нас кто-то пустит утку и обсуждают. Конечно, если поступит официальное предложение, парня надо отпустить. Дать ему возможность поиграть. Но это, конечно, решение руководства.

    – На Кубке Азии Файзуллаев смотрелся прилично. Не получится ли, что в РПЛ в какой-то момент перестанет расти?

    – Да, мы смотрим Кубок Азии. Что касается РПЛ, мы видим, что уровень не высокий и падает. Но некоторые еще не понимают этого, кричат «ура!». Поступит предложение, надо дать парню развиваться.

    Может, сделают какие-то благотворительные матчи между ЦСКА и «Баварией». Если провести два матча, то можно собрать деньги. Возможно, и при переподписании удастся заработать. Самое главное, футболист будет благодарен всю жизнь, если он из ЦСКА уйдет в ту же «Баварию». Я в этом уверен.

    • 20-летний Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года после перехода из «Пахтакора».
    • В 18 матчах за столичный клуб на счету хавбека 2 гола и 9 результативных передач.
    • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.02.2024 13:16
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    Комментарии (2)
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    BoevStas1
    1707302977
    Какой матч Бавария ЦСКА, Андрей Вы с ума сошли... срочно звоните Мостовому.
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