Переводчик «Крыльев Советов» рассказал о случае, когда Баба Адаму попался ГИБДД в подпитии

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров рассказал, как приходилось оказывать помощь иностранным футболистам в России.

«Было такое, что приходилось ехать спасать. У кого-то ночью с ребенком что-то случается, вызываешь скорую и везешь в больницу. Или у кого-то жена рожает, надо ехать. Было такое, что звонили ночью и говорили, что остановила полиция.

У нас играл Баба Адаму, интересный, хороший футболист. Но у него случались залеты – звонил ночью и спрашивал, почему его остановила полиция. Говорил: «Позвони президенту клуба».

Тогда Герман Ткаченко занимал эту должность. Отвечаю: «Куда я в три часа ночи ему звонить буду? Ты ненормальный?! Давай трубку гаишникам». Оказалось – ехал без прав и немного выпивший. Кое-как тогда все уладили, сопроводили его до базы. Сказали, чтобы больше так не делал.

Адаму был очень интересным парнем – приедет к нам, поиграет, заработает денег и уедет домой. Как деньги заканчивались – возвращался обратно», – рассказал Везеров.