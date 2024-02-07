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    • Переводчик «Крыльев Советов» рассказал о случае, когда Баба Адаму попался ГИБДД в подпитии

    Переводчик «Крыльев Советов» рассказал о случае, когда Баба Адаму попался ГИБДД в подпитии

    Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров рассказал, как приходилось оказывать помощь иностранным футболистам в России.

    «Было такое, что приходилось ехать спасать. У кого-то ночью с ребенком что-то случается, вызываешь скорую и везешь в больницу. Или у кого-то жена рожает, надо ехать. Было такое, что звонили ночью и говорили, что остановила полиция.

    У нас играл Баба Адаму, интересный, хороший футболист. Но у него случались залеты – звонил ночью и спрашивал, почему его остановила полиция. Говорил: «Позвони президенту клуба».

    Тогда Герман Ткаченко занимал эту должность. Отвечаю: «Куда я в три часа ночи ему звонить буду? Ты ненормальный?! Давай трубку гаишникам». Оказалось – ехал без прав и немного выпивший. Кое-как тогда все уладили, сопроводили его до базы. Сказали, чтобы больше так не делал.

    Адаму был очень интересным парнем – приедет к нам, поиграет, заработает денег и уедет домой. Как деньги заканчивались – возвращался обратно», – рассказал Везеров.

    • Везеров работает с «Крыльями Советов» более 23 лет.
    • Баба Адаму выступал в самарском клубе в 2005–2006 годах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2024 12:27
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