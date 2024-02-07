Стал известно решение RFEF по Хави за слова об ошибках судей

Комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований не рассматривает возможность наказать главного тренера «Барселоны» Хави за слова в адрес судей.

После матча с «Алавесом» он высказался об удалении нападающего Витора Роке и попросил позволить его команде бороться: «Сегодня была допущена очередная грубая ошибка. Мы расплачиваемся за дело Негрейры. Но я не буду говорить о судьях. Вы сами видите, что происходит. Не буду больше говорить, иначе вы меня убьете. Очередная ошибка, очередная».

До этого Хави говорил: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки».

Комитет наказывает только за серьезные и прямые обвинения в адрес конкретного судьи.