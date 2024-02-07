Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Стал известно решение RFEF по Хави за слова об ошибках судей

    Комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по проведению соревнований не рассматривает возможность наказать главного тренера «Барселоны» Хави за слова в адрес судей.

    После матча с «Алавесом» он высказался об удалении нападающего Витора Роке и попросил позволить его команде бороться: «Сегодня была допущена очередная грубая ошибка. Мы расплачиваемся за дело Негрейры. Но я не буду говорить о судьях. Вы сами видите, что происходит. Не буду больше говорить, иначе вы меня убьете. Очередная ошибка, очередная».

    До этого Хави говорил: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки».

    Комитет наказывает только за серьезные и прямые обвинения в адрес конкретного судьи.

    • 11 февраля «Барселона» примет в домашнем матче Ла Лиги «Гранаду».
    • Хави ранее объявил об уходе из клуба по завершении сезона.

    Новости по теме
    «Наполи» планирует сменить тренера перед матчем с «Барсой» – известен главный кандидат 1
    Араухо ответил, почему Месси – лучший в мире 2
    Суарес объяснил, почему перешел в 2014 году в «Барсу», а не в «Реал» 4
    Источник: As

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2024 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+