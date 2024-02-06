Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Спартаку» предрекли крах в случае ухода Джикии

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко высказался о ситуации с Георгием Джикией.

    «Спартак» захлeстывает новая волна идиотизма. Абаскаль пытается самоутвердиться, в его возрасте это свойственно. Но утверждаться за счeт того, что сажаешь на лавку лидера и легенду команды последних 10 лет…

    Нет логики в том, что Абаскаль ставит вместо Джикии такое недоразумение, как Дуарте. Он просто посмешище в сравнении с Георгием.

    Сложно сказать, точно ли Джикии не будет в «Спартаке» этим летом. В плане имиджа это очень плохая ситуация для руководства «Спартака».

    Джикия не такая легенда, как Тихонов, Титов, Аленичев или Черенков. Но за последнее десятилетие это самый значимый игрок «Спартака», символ и легенда клуба.

    И так его зачехлять – позорно. Если руководство не очнeтся, будет печально. Без Джикии команда посыпется и не добьeтся никаких успехов», – считает Червиченко.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

    Новости по теме
    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает» 14
    Джикия выиграл суд у застройщика 3
    Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2024 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии (31)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Freyd
    1707240339
    как же надоели недоэксперты,если игрок херово играет,то с какого хера его ставить в основу.С таким отношением Джикии пока придется только в ротации быть и агента приткнуть.С такой зп молча сидеть эти полгода.
    Ответить
    Freyd
    1707240541
    Червяк может и бомбандира читаешь,то Джикия сидит под Бабичем а не под Дуарте.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707240958
    Спам и так врассыпную уже)) набрали неликвидов по 15 миллионов и уголовника крышуют)) а секта все мечтает о трофеях))) без помощи судей вам пердив обеспечен
    Ответить
    Кузьмич на трибуне
    1707244049
    Георгий скоро догонит Дзюбу по сбору статеек, интервью и комментов от экспертов различного уровня, заступников и хейтеров. На всех сайтах только и разговор про Спартак и скубню Г.Абаскаля и Г.Джикия. Скоро наверно Тарасова и Роднина ещё своё слово скажут в интервью Губерниеву. А самым веским будет разбор в передаче Соловьёва и на канале Россия 1 в передаче Малахова, а потом у Скабеевой и Попова.
    Ответить
    ivany4
    1707244564
    Я как все новоявленные эксперты, не читал, но уже смеюсь от сказанного этим неликвидом от футбола. Все эти "знатоки" напоминают у к р о н а ц и с т о в, и побеждают везде, и все им рады, да вот только ходят по миру с протянутой рукой, и страну про с рали.)) Ну а Спартак как шел к своей цели так и идет, не обращая внимание на тявкающих мосек.
    Ответить
    mutabor0992
    1707244976
    Что это жирный раздухарился?Жора уже года два "комод".Просто этого не видят или не хотят видеть.
    Ответить
    FCSpartakM
    1707248724
    Червяк как всегда червей вебал. Боров для начала бы посмотрел, кто заменил Джику. Во-вторых, главная легенда последней декады - это Промес с запасом. ну и самое главное, с чего он вообще решил, что это открытый конфликт и маринад кэпа по не спортивному признаку? Почему нельзя просто принять то, что может Бабич сейчас просто сильнее ?
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707254686
    Все пропало шеф) снова без трофеев)
    Ответить
    TIMOTHY
    1707254913
    Пердив не иначе вам намечается)
    Ответить
    Stanislav-Tsoi-google
    1707296786
    Эта инфа от идиотов и для идиотов?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+