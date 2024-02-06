«Спартаку» предрекли крах в случае ухода Джикии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко высказался о ситуации с Георгием Джикией.

«Спартак» захлeстывает новая волна идиотизма. Абаскаль пытается самоутвердиться, в его возрасте это свойственно. Но утверждаться за счeт того, что сажаешь на лавку лидера и легенду команды последних 10 лет…

Нет логики в том, что Абаскаль ставит вместо Джикии такое недоразумение, как Дуарте. Он просто посмешище в сравнении с Георгием.

Сложно сказать, точно ли Джикии не будет в «Спартаке» этим летом. В плане имиджа это очень плохая ситуация для руководства «Спартака».

Джикия не такая легенда, как Тихонов, Титов, Аленичев или Черенков. Но за последнее десятилетие это самый значимый игрок «Спартака», символ и легенда клуба.

И так его зачехлять – позорно. Если руководство не очнeтся, будет печально. Без Джикии команда посыпется и не добьeтся никаких успехов», – считает Червиченко.