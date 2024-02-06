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    Ловчев оценил ситуацию с будущим Чалова в ЦСКА

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о том, стоит ли Федору Чалову оставаться в ЦСКА.

    «Сейчас говорят о том, что у Федора есть интерес к тому, чтобы продолжить карьеру в Европе. Несколько лет назад была информация о том, что сорвался переход в АПЛ, а потом сам Федор попробовал свои силы в «Базеле», но я не могу назвать тот опыт успешным.

    На мой взгляд, эта ситуация по пословице от добра добра не ищут. Есть интерес «Зенита», это уже практически не скрывается, но я не могу сказать, что Чалов сильнее Сергеева, а у Ивана есть проблемы с попаданием в основной состав, он играет не всегда.

    У Чалова все хорошо в ЦСКА, его здесь ценят, он давно в клубе, который очень хочет, это по всему видно, сохранить игрока. На мой взгляд, футболисту надо оставаться в ЦСКА и выигрывать трофеи вместе с клубом», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • В этом сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает через год.
    • Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    06.02.2024 18:00
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1707235059
    Серафимыч дело говорит.
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    Иван Петров 1986
    1707235504
    Сейчас все решают деньги - где их больше там и лучше.
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