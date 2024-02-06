Ловчев оценил ситуацию с будущим Чалова в ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о том, стоит ли Федору Чалову оставаться в ЦСКА.

«Сейчас говорят о том, что у Федора есть интерес к тому, чтобы продолжить карьеру в Европе. Несколько лет назад была информация о том, что сорвался переход в АПЛ, а потом сам Федор попробовал свои силы в «Базеле», но я не могу назвать тот опыт успешным.

На мой взгляд, эта ситуация по пословице от добра добра не ищут. Есть интерес «Зенита», это уже практически не скрывается, но я не могу сказать, что Чалов сильнее Сергеева, а у Ивана есть проблемы с попаданием в основной состав, он играет не всегда.

У Чалова все хорошо в ЦСКА, его здесь ценят, он давно в клубе, который очень хочет, это по всему видно, сохранить игрока. На мой взгляд, футболисту надо оставаться в ЦСКА и выигрывать трофеи вместе с клубом», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.