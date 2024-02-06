Сутормин высказался о возможном уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопросы по поводу своего будущего.

– Если брать первую часть сезона, хотелось играть больше. До этого мы много разговаривали и с Сергеем Богдановичем Семаком, и с руководством клуба. Главный тренер хотел, чтобы я остался.

Сейчас, наверное, есть возможность отправить меня поиграть в аренде, чтобы почувствовать уверенность и, дай бог, летом вернуться сильнее. Трансферное окно закрывается 22 февраля, давайте посмотрим, изменится ли что‑нибудь до этого времени.

– Одно изменение в составе «Зенита» произошло прямо по ходу сборов – Данил Круговой после подписания контракта с ЦСКА отправился в «Зенит‑2». Может ли это повлиять на вашу ситуацию?

– Мы разговаривали с Сергеем Богдановичем на тему того, могу ли я уехать в аренду или нет, и тут как раз возникла эта ситуация с Даней Круговым.

Главный тренер сказал, что, возможно, мой вопрос пока поставим на паузу. Я отыграл несколько матчей здесь на сборах, в том числе на левом фланге. Посмотрим, как все будет развиваться дальше.

– Как вы относитесь к этой ситуации?

– Конечно, с пониманием. У нас есть контракты с клубом. Я всегда говорил, что хочу максимально приносить пользу «Зениту».

Поставят слева – буду играть слева. Насколько хорошо станет получаться – это другой вопрос. Но всегда надо стараться приносить пользу команде.

– Тем не менее, ситуация все равно двойственная: с одной стороны понимание того, что надо приносить пользу команде в любом качестве, с другой – желание играть?

– Мы опять же разговариваем с Сергеем Богдановичем, в том числе на тему того, что на левом фланге обороны есть Дуглас Сантос. В такой ситуации самое главное, чтобы все оставались в хороших человеческих отношениях. И при этом команда, клуб, тренерский штаб и я оказались довольны.

Надеюсь, если что‑то произойдет, то именно так оно и будет. То есть приедем к общему знаменателю. Говоря прямым текстом – у меня есть контракт, и если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить.

Но есть и человеческие отношения и мы будем делать все, чтобы все стороны остались довольны.