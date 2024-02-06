Мбаппе ремонтирует свой дом в Париже перед уходом в «Реал»

Килиан Мбаппе уже определился с районом Мадрида, в котором будет искать жилье.
Перед принятием решения форвард «ПСЖ» консультировался с друзьями, живущими в столице Испании.
Также он занялся ремонтом своего дома в Париже, несмотря на скорый отъезд.
25-летний француз хочет, чтобы там смог поселиться другой игрок «ПСЖ».
- Мбаппе летом станет свободным агентом.
- В этом сезоне нападающий «ПСЖ» забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
- Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).