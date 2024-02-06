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    Мбаппе ремонтирует свой дом в Париже перед уходом в «Реал»

    Килиан Мбаппе уже определился с районом Мадрида, в котором будет искать жилье.

    Перед принятием решения форвард «ПСЖ» консультировался с друзьями, живущими в столице Испании.

    Также он занялся ремонтом своего дома в Париже, несмотря на скорый отъезд.

    25-летний француз хочет, чтобы там смог поселиться другой игрок «ПСЖ».

    • Мбаппе летом станет свободным агентом.
    • В этом сезоне нападающий «ПСЖ» забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
    • Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).

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    Источник: Bernabeu Digital

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    06.02.2024 14:20
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1707219177
    Свободный агент это простая формальность в современных реалиях. Реал ,,отвалит,, подписной бонус 100 млн. ПСЖ экономит ещё больше на той же хрени.
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