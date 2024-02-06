Мбаппе ремонтирует свой дом в Париже перед уходом в «Реал»

Килиан Мбаппе уже определился с районом Мадрида, в котором будет искать жилье.

Перед принятием решения форвард «ПСЖ» консультировался с друзьями, живущими в столице Испании.

Также он занялся ремонтом своего дома в Париже, несмотря на скорый отъезд.

25-летний француз хочет, чтобы там смог поселиться другой игрок «ПСЖ».