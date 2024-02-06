Стала известна причина задержки объявления о трансфере Мбаппе в «Реал»

Заявления об уходе нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и его переходе в «Реал» будут сделаны после окончания сезона. По данным El Debate, стороны не хотят сообщать о сделке до того, как завершатся чемпионаты Испании и Франции.
Они хотят избежать возможной критики со сторонфы болельщиков «ПСЖ» в адрес Мбаппе и проявить уважение к французскому клубу
- Ранее сообщалось, что игрок заключит с «Реалом» шестилетний контракт.
- Зарплата Мбаппе составит 32 миллиона евро в год после уплаты налогов, бонус за подписание контракта – около 100 миллионов евро.