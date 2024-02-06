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    • Стала известна причина задержки объявления о трансфере Мбаппе в «Реал»

    Стала известна причина задержки объявления о трансфере Мбаппе в «Реал»

    Заявления об уходе нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и его переходе в «Реал» будут сделаны после окончания сезона. По данным El Debate, стороны не хотят сообщать о сделке до того, как завершатся чемпионаты Испании и Франции.

    Они хотят избежать возможной критики со сторонфы болельщиков «ПСЖ» в адрес Мбаппе и проявить уважение к французскому клубу

    • Ранее сообщалось, что игрок заключит с «Реалом» шестилетний контракт.
    • Зарплата Мбаппе составит 32 миллиона евро в год после уплаты налогов, бонус за подписание контракта – около 100 миллионов евро.

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    Источник: El Debate

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    06.02.2024 08:43
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    Комментарии (3)
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    BlackMurder
    1707200273
    Челси исчезло, Псж тоже)
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    ABF
    1707217231
    Миранчука ждут…
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