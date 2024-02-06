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    • Стало известно, почему «Краснодар» не продал «Спартаку» вратаря Агкацева

    Стало известно, почему «Краснодар» не продал «Спартаку» вратаря Агкацева

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему «Спартаку» не удалось усилиться голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым.

    «Спартак» приходил в «Краснодар» за Агкацевым. «Краснодар» сказал, что может гипотетически вести переговоры на лето, потому что мало ли что сейчас случится с Сафоновым. Им будет сложно остаться с одним вратарeм», – заявил Гурцкая.

    • В этом сезоне 22-летний Агкацев пропустил 11 голов в 7 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает в 2025 году.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    06.02.2024 00:50
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707189137
    Тоже верно,да и в свинарне он пропадет
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    acor94
    1707200323
    Отдадим бесплатно Мишу дырку!
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    portero
    1707319423
    Летом Стас должен уйти, зачем ему сидеть на лавке, нужна практика.... Доживём до лета узнаем....
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