Стало известно, почему «Краснодар» не продал «Спартаку» вратаря Агкацева

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему «Спартаку» не удалось усилиться голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым.
«Спартак» приходил в «Краснодар» за Агкацевым. «Краснодар» сказал, что может гипотетически вести переговоры на лето, потому что мало ли что сейчас случится с Сафоновым. Им будет сложно остаться с одним вратарeм», – заявил Гурцкая.
- В этом сезоне 22-летний Агкацев пропустил 11 голов в 7 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает в 2025 году.