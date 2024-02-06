Стало известно, почему «Краснодар» не продал «Спартаку» вратаря Агкацева

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему «Спартаку» не удалось усилиться голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым.

«Спартак» приходил в «Краснодар» за Агкацевым. «Краснодар» сказал, что может гипотетически вести переговоры на лето, потому что мало ли что сейчас случится с Сафоновым. Им будет сложно остаться с одним вратарeм», – заявил Гурцкая.