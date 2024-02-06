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    • Стало известно, кто сорвал переход Мбаппе в «Реал» в 2022 году

    Стало известно, кто сорвал переход Мбаппе в «Реал» в 2022 году

    Форвард Килиан Мбаппе отказал «ПСЖ» ради «Реала» из-за смены приоритетов в карьере.

    25-летний нападающий сожалеет, что не ушел в мадридский клуб еще два года назад.

    В 2022-м француз доверился своей матери и агенту Файзе Ламари, которая настояла на продлении контракта с «ПСЖ» из-за более выгодных финансовых условий.

    Сейчас же Мбаппе сам принимал решение о своем будущем. Килиан сказал маме, что теперь для него важнее не размер зарплаты, а перспектива стать лучшим в мире.

    Игрок считает, что в «Реале» у него будет гораздо больше шансов на престижные индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч» и The Best от ФИФА.

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    Источник: El Debate

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    06.02.2024 00:29
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    Комментарии (9)
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    Alejandrrro
    1707174249
    Кому теперь нужны эти Золотые мячи и The Best, их ценность падает с каждым годом, когда награда вручается Месси
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    fakeid
    1707181114
    странно, что чемпион мира ещё не выигрывал лч. в реале такой шанс будет. все нынешние топы брали лч: роналду, гном, холанд, даже неймар и салах. беллингем, понятно, тоже возьмёт. а мбаппе уже 26й год и, наверное, думает, как когда-то неймар, что ещё успею взять ЗМ, а потом бац - и тебе уже за 30 лет. если не перейдёт в реал - скиснет и окажется в каком-нибудь ювентусе. и тогда уже даже без шансов на победу в лч.
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    Алексей-Сапронов-vkontakt
    1707253491
    Да всем известно, что это его чокнутая мамаша
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