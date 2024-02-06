Стало известно, кто сорвал переход Мбаппе в «Реал» в 2022 году

Форвард Килиан Мбаппе отказал «ПСЖ» ради «Реала» из-за смены приоритетов в карьере.

25-летний нападающий сожалеет, что не ушел в мадридский клуб еще два года назад.

В 2022-м француз доверился своей матери и агенту Файзе Ламари, которая настояла на продлении контракта с «ПСЖ» из-за более выгодных финансовых условий.

Сейчас же Мбаппе сам принимал решение о своем будущем. Килиан сказал маме, что теперь для него важнее не размер зарплаты, а перспектива стать лучшим в мире.

Игрок считает, что в «Реале» у него будет гораздо больше шансов на престижные индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч» и The Best от ФИФА.