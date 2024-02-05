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    Агент Джикии прояснил будущее защитника в «Спартаке»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил, возможен ли уход игрока в другую команду до закрытия зимнего трансферного окна.

    «По мнению главного тренера, Георгий сейчас не выдерживает конкуренцию на первый и второй выбор в центр защиты – а дальше он может побороться.

    Но Джикия решил для себя, что остаeтся в «Спартаке». Он будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии.

    Георгий будет добросовестно и преданно исполнять свои обязанности футболиста и капитана команды. Я уважаю выбор игрока, хотя у меня есть личное мнение на счeт этого всего», – сказал агент.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.02.2024 21:34
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