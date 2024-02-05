Агент Джикии прояснил будущее защитника в «Спартаке»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил, возможен ли уход игрока в другую команду до закрытия зимнего трансферного окна.

«По мнению главного тренера, Георгий сейчас не выдерживает конкуренцию на первый и второй выбор в центр защиты – а дальше он может побороться.

Но Джикия решил для себя, что остаeтся в «Спартаке». Он будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии.

Георгий будет добросовестно и преданно исполнять свои обязанности футболиста и капитана команды. Я уважаю выбор игрока, хотя у меня есть личное мнение на счeт этого всего», – сказал агент.