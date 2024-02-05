Бояринцев рассказал о Дзюбе в молодости

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о своем бывшем партнере по команде нападающем Артеме Дзюбе.

– Правду говорят, вы молодого Дзюбу под свое крыло взяли?

– Я много общался с молодыми, понимал, как им это важно. С Артемом в том числе. Оба жили на юго-востоке Москвы, дом теминых родителей был в Новокосино, а я ехал с Кузьминок. Так что часто возвращались вместе с базы. Нормальный парень, тогда был амбициозным, целеустремленным. Я не сомневался, что Артем пойдет дальше. Всегда отличался юмором, улыбчивый боец!

– В шутках знал меру?

– Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести, но он не всегда слушал.