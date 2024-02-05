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    Бояринцев рассказал о Дзюбе в молодости

    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о своем бывшем партнере по команде нападающем Артеме Дзюбе.

    – Правду говорят, вы молодого Дзюбу под свое крыло взяли?

    – Я много общался с молодыми, понимал, как им это важно. С Артемом в том числе. Оба жили на юго-востоке Москвы, дом теминых родителей был в Новокосино, а я ехал с Кузьминок. Так что часто возвращались вместе с базы. Нормальный парень, тогда был амбициозным, целеустремленным. Я не сомневался, что Артем пойдет дальше. Всегда отличался юмором, улыбчивый боец!

    – В шутках знал меру?

    – Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести, но он не всегда слушал.

    • Бояринцев играл за «Спартак» в 2005–2007 и 2009 годах.
    • Дзюба дебютировал в основном составе красно-белых в 2006 году.
    • Сейчас 35-летний Дзюба выступает за «Локомотив».

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    Источник: Sport24

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    05.02.2024 10:32
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    Комментарии (4)
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    k611
    1707119442
    У Бояринцева хороший удар был в бытность игрока.
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