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    Мостовой поставил себя на место Джикии

    Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что с удовольствие бы оказался в ситуации защитника красно-белых Георгия Джикия, когда мог бы выбирать команду при заканчивающемся контракте.

    – Если в «Спартаке» не продлят, он любой команде подойдет. Спокойно еще года три может играть без проблем. Он не является сейчас игроком основы, для этого тренера Джикия – запасной. У него хорошая ситуация, контракт заканчивается.

    Я бы с удовольствием был в его ситуации, чтобы заканчивался контракт и можно выбирать. Георгий с закрытыми глазами спокойно может пойти в любую команду.

    – Вы сказали, что тренерский штаб его не видит в составе. Ведь не факт, что руководство продолжит сотрудничество с Абаскалем.

    – Нам уже какая разница? Я про Абаскаля давным-давно все сказал. Если говорить о глобальных вещах, мы же видим, что за последние годы в «Спартаке» главных тренеров было, наверное, как минимум 12. Сколько с главным еще людей приходили? Наверное, человек 60.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года, но в трудовом договоре есть пункт об автоматическом продлении на сезон.
    • В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.02.2024 08:11
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    Комментарии (4)
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    г.Онега
    1707110448
    Пускай идет в любой клуб.и Соболева с собой зовет
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    САДЫЧОК
    1707116530
    Продажный Мостовой знает, что Джикии почти бесплатно никому не нужен!
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    zigbert
    1707135888
    С точки зрения Мостового все выглядит очень просто. Только вот в какую команду Джикия может перейти и попадет ли он там в основной состав?
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    TIMOTHY
    1707143404
    Мост прав
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