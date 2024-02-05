Мостовой поставил себя на место Джикии

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что с удовольствие бы оказался в ситуации защитника красно-белых Георгия Джикия, когда мог бы выбирать команду при заканчивающемся контракте.

– Если в «Спартаке» не продлят, он любой команде подойдет. Спокойно еще года три может играть без проблем. Он не является сейчас игроком основы, для этого тренера Джикия – запасной. У него хорошая ситуация, контракт заканчивается.

Я бы с удовольствием был в его ситуации, чтобы заканчивался контракт и можно выбирать. Георгий с закрытыми глазами спокойно может пойти в любую команду.

– Вы сказали, что тренерский штаб его не видит в составе. Ведь не факт, что руководство продолжит сотрудничество с Абаскалем.

– Нам уже какая разница? Я про Абаскаля давным-давно все сказал. Если говорить о глобальных вещах, мы же видим, что за последние годы в «Спартаке» главных тренеров было, наверное, как минимум 12. Сколько с главным еще людей приходили? Наверное, человек 60.