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    • 38-летняя замужняя американка совратила 15-летних хоккеистов – есть ее фото

    38-летняя замужняя американка совратила 15-летних хоккеистов – есть ее фото

    В США разгорелся скандал вокруг 15-летних хоккеистов. Следствие установило, что они вступили в сексуальный контакт с 38-летней женщиной, матерью двоих детей. Ее задержали, а подробности дела стали известны прессе.

    Инцидент произошел в Калифорнии в январе. 38-летняя Эллисон Шардин совершила действия сексуального характера в отношении юных спортсменов, находившихся на турнире. Подростков, которые вступили в контакт с Шардин, было двое. Третий наблюдал со стороны.

    Знакомство ребят и Эллисон состоялось в гидромассажной ванне отеля. Она пожаловалась хоккеистам, что у нее есть проблемы в браке. После беседы они разошлись, но потом Шардин отправила одному из подростков сообщение с просьбой прийти к ним в номер. Они не стали отказываться.

    Как стало известно следствию, у женщины и несовершеннолетних завязался разговор «о сексе». Шардин во время них легла в постель к юношам и спросила, насколько они сексуально активны. Затем она попросила двух ребят совершить с ней действия сексуального характера.

    На допросе Эллисон назвала знакомство с хоккеистами случайным. Отрицать сексуальный контакт с ними она не стала, но уточнила, что изначально «доводить дело до конца» не планировала.

    • Имена и клубы подростков не сообщаются ввиду тайны следствия.

    Фото: соцсети Эллисон Шардин

    Источник: Star Tribune

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    04.02.2024 22:18
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    Комментарии (14)
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    vek410
    1707077617
    тут должна быть картинка "почему он , а не я "
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707078424
    Красава) молодец
    Ответить
    Krics
    1707079165
    Бедные мальчики,как жить дальше,ихмо
    Ответить
    vladik12
    1707079214
    А можно наоборот: признать благотворительной помощью и наградить.
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1707083442
    Написано у нее на лице что прокладка сомнительная
    Ответить
    гууд
    1707084190
    Редактор! Ты серьёзно? Какие новости ещё бабки тебе возле подьезда рассказывают ?
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1707098334
    Охренеть кака футбольная весть...
    Ответить
    Айболид
    1707108560
    Ну и нахрена это здесь ?
    Ответить
    k611
    1707119760
    Она же хоккеистов совратила, а не футболистов, поэтому новость не по адресу. А если серьёзно, видимо просто не знают что написать, и размещают на сайте всякий бред.
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    Pavel-Osipov-google
    1707123808
    Передерните уже разок и успокойтесь
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