38-летняя замужняя американка совратила 15-летних хоккеистов – есть ее фото

В США разгорелся скандал вокруг 15-летних хоккеистов. Следствие установило, что они вступили в сексуальный контакт с 38-летней женщиной, матерью двоих детей. Ее задержали, а подробности дела стали известны прессе.

Инцидент произошел в Калифорнии в январе. 38-летняя Эллисон Шардин совершила действия сексуального характера в отношении юных спортсменов, находившихся на турнире. Подростков, которые вступили в контакт с Шардин, было двое. Третий наблюдал со стороны.

Знакомство ребят и Эллисон состоялось в гидромассажной ванне отеля. Она пожаловалась хоккеистам, что у нее есть проблемы в браке. После беседы они разошлись, но потом Шардин отправила одному из подростков сообщение с просьбой прийти к ним в номер. Они не стали отказываться.

Как стало известно следствию, у женщины и несовершеннолетних завязался разговор «о сексе». Шардин во время них легла в постель к юношам и спросила, насколько они сексуально активны. Затем она попросила двух ребят совершить с ней действия сексуального характера.

На допросе Эллисон назвала знакомство с хоккеистами случайным. Отрицать сексуальный контакт с ними она не стала, но уточнила, что изначально «доводить дело до конца» не планировала.

Имена и клубы подростков не сообщаются ввиду тайны следствия.

Фото: соцсети Эллисон Шардин