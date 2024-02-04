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    • «Ливерпуль» может заработать 10 миллионов на освещении последних месяцев Клоппа в клубе

    «Ливерпуль» может заработать 10 миллионов на освещении последних месяцев Клоппа в клубе

    «Ливерпуль» получил предложение от американского сервиса Disney+.

    Компания готова заплатить клубу АПЛ около 10 миллионов фунтов за документальный фильм о последних месяцах Юргена Клоппа на посту главного тренера.

    Стороны ведут переговоры. Съемками с декабря занимается продюсерская компания Lorton.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Тренер не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.
    • Летом он уйдет по собственному желанию и возьмет годичную паузу.

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    Источник: Daily Mail

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    04.02.2024 17:17
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