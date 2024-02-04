«Ливерпуль» может заработать 10 миллионов на освещении последних месяцев Клоппа в клубе

«Ливерпуль» получил предложение от американского сервиса Disney+.

Компания готова заплатить клубу АПЛ около 10 миллионов фунтов за документальный фильм о последних месяцах Юргена Клоппа на посту главного тренера.

Стороны ведут переговоры. Съемками с декабря занимается продюсерская компания Lorton.