«Ливерпуль» может заработать 10 миллионов на освещении последних месяцев Клоппа в клубе

«Ливерпуль» получил предложение от американского сервиса Disney+.
Компания готова заплатить клубу АПЛ около 10 миллионов фунтов за документальный фильм о последних месяцах Юргена Клоппа на посту главного тренера.
Стороны ведут переговоры. Съемками с декабря занимается продюсерская компания Lorton.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
- При нем команда выиграла 7 трофеев.
- Тренер не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.
- Летом он уйдет по собственному желанию и возьмет годичную паузу.