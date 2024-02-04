Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Волочкова оценила перспективы Дзюбы стать киноактером

    Балерина Анастасия Волочкова высказалась о желании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы сниматься в кино после завершения карьеры.

    «У Артема Дзюбы, конечно, может получиться карьера в кино. Он красивый человек, замечательный мужчина.

    Я его знаю лично. Талантливый человек должен себя реализовать в разных сферах», – считает Волочкова.

    • В этом сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Ранее он снялся в фильме «Конец Славы» с Павлом Деревянко в главной роли.
    • Также нападающий участвовал в съемках рекламы и ютуб-шоу.

    Новости по теме
    Дзюба спрятался в мусорном баке в шоу на СТС 6
    Зе Турбо: «В РПЛ мне нравится один старый нападающий — Артем Дзюба» 4
    Орлов удивился, что Дзюбе разрешили пропустить сбор 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2024 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MazaiNN
    1707053761
    Во. Кого тут ещё не было. Волочковой. Чаще ее мнение в ленту ставьте. Ещё на Джигурду внимание обратите.
    Ответить
    Цугундeр
    1707054612
    Опаньки . Похвала от "бомонда". )) Или боманды..,запутался..)
    Ответить
    Krics
    1707055345
    Чел с носком получил своё, Дзю без носка в фаворе,пора привлекать за гей пропаганду "бомбардир"ихмо.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707060326
    Нормально она ответила и правильно! Не нравится не читайте пролистывайте
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707061018
    Про актера и так ясно всем
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707063330
    Дзюба везде топовый
    Ответить
    моэм
    1707065631
    Полку диванных экспертов прибыло ....балерин нам только и не хватало и вот дождались Волочкову ....а до полного счастья , на ФУТБОЛЬНЫЙ САЙТ осталось добавить радужных .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+