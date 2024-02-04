Волочкова оценила перспективы Дзюбы стать киноактером

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о желании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы сниматься в кино после завершения карьеры.

«У Артема Дзюбы, конечно, может получиться карьера в кино. Он красивый человек, замечательный мужчина.

Я его знаю лично. Талантливый человек должен себя реализовать в разных сферах», – считает Волочкова.