Кушанашвили предложил кинороль для Дзюбы

Журналист Отар Кушанашвили отреагировал на желание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы сниматься в кино.

Форвард уже снимался в рекламных роликах и был одним из соведуших YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с Леонидом Слуцким.

В этом сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 4 передачи.

Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

– Дзюба заявил, что не против попробовать себя в кино после завершения карьеры. У Артема может получиться?

– В кино много ролей. Есть роли «Джокера», умалишенных, гангстеров. Давайте исходить из того, что Дзюба харизматичен. Почему он высказал такую неожиданную мысль, я не знаю. Но если Дзюба чувствует в себе силы и уверенность, то почему бы ему не сыграть в кино самого себя? Но для меня кино – это «Убийца цветочной луны» и «Оппенгеймер».

Не знаю, в каком из этих фильмов Артем мог бы сыграть. Мне кажется, Дзюба хорошо подходит на роль жулика в фильмах Гая Ричи. А еще думаю, что он уберет из засыпающей студии «Матч ТВ» всех комментаторов. У Дзюбы отменное чувство юмора и отсутствие авторитетов. Из-за него все Быстровы сбежали бы с телеканала. Рядом с Дзюбой невозможно будет комментировать футбол – он всех затмит. Это как я в студии у Андрея Малахова – … [зачем] там нужен Малахов, если есть Отар. Поэтому он меня и перестал звать. Пока Малахов по бумаге строит одно предложение, я уже выдам пассаж. Поэтому комментатором Дзюба был бы бесценным. Он обосрал бы всех в первом же предложении.