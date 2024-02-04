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    Хави объяснил, чем ему не нравится работа в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Хави выразил недовольство работой в родном клубе.

    • Хави тренирует каталонцев с 2021 года.
    • Неделю назад он объявил о летнем уходе.
    • Хави планирует отдохнуть год.

    «Я считаю, что работа тренером «Барселоны» того не стоит.

    Ты каждый день борешься против всего, это изматывает. Ты не наслаждаешься жизнью. Здесь тренеры испытывают сложности, даже когда побеждают. Даже после побед в Лиге чемпионов тренеров ставили под сомнение. Хагоба Аррасате из «Осасуны» сказал мне, что наслаждается работой с понедельника по пятницу. Я – нет.

    В Англии, Германии, Италии можно наслаждаться процессом. В «Барселоне» – не думаю», – сказал Хави.

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    Источник: The Athletic

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    04.02.2024 11:25
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