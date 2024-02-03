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    • Пономарев оценил игру Джикии в обороне по пятибалльной шкале

    Пономарев оценил игру Джикии в обороне по пятибалльной шкале

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    «Джикия уже давно потерял свои кондиции, редко играет, да и не нравится мне как защитник. Он не выходит на бьющего игрока, чтобы предотвратить удар, делает разножку немыслимую зачем-то, закрывает вратаря.

    Мне никогда не нравилось, как он играет. Да, он может подключиться в атаку, забить гол, но это все для кухарок, а не для пользы команды. В обороне он на двоечку с плюсом играет», – сказал Пономарев.

    • В последний раз футболист выходил на поле в октябре.
    • Сейчас Джикия на сборах со «Спартаком» в ОАЭ.
    • Игрок в команде с 2017 года.

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    Источник: «Газета.ru»

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    03.02.2024 23:46
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1707002328
    вспоминается дикий визг спартачей, когда мостовой накрутил джикию, как ребёнка, и забил в том самом матче 7:1) мне кажется, это стало той самой точкой отсчёта, когда джикиё потерял веру в себя, стал регулярно косячить, и сдулся до лавки.
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    ivany4
    1707037782
    Пора будущему знаменитому тренеру Мостовому взять на заметку, что должен делать защитник, а чего нет.
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    zigbert
    1707046909
    Спартаку Джикия еще пригодится но чтобы стать игроком основного состава ему придется подтянуть свои кондиции.
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