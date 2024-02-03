Пономарев оценил игру Джикии в обороне по пятибалльной шкале

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Джикия уже давно потерял свои кондиции, редко играет, да и не нравится мне как защитник. Он не выходит на бьющего игрока, чтобы предотвратить удар, делает разножку немыслимую зачем-то, закрывает вратаря.
Мне никогда не нравилось, как он играет. Да, он может подключиться в атаку, забить гол, но это все для кухарок, а не для пользы команды. В обороне он на двоечку с плюсом играет», – сказал Пономарев.
- В последний раз футболист выходил на поле в октябре.
- Сейчас Джикия на сборах со «Спартаком» в ОАЭ.
- Игрок в команде с 2017 года.