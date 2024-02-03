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    • «Спартак» близок к подписанию нового вратаря из клуба второй восьмерки РПЛ

    «Спартак» близок к подписанию нового вратаря из клуба второй восьмерки РПЛ

    «Спартак», вероятно, усилит позицию голкипера до закрытия зимнего трансферного окна.

    Московский клуб не заинтересовался вариантом с Иваном Ломаевым из «Крыльев Советов», но нашел другого кандидата.

    «Спартак» отказался приобретать Ивана Ломаева у «Крыльев Советов». Но «Спартак» близок к сделке по другому вратарю из клуба второй восьмерки [РПЛ]», – написал в своем телеграм-канале футбольный агент Антон Смирнов.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    03.02.2024 16:51
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    Комментарии (23)
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    MaxRnD
    1706969229
    Песьякова с нашей доплатой
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    NewLife
    1706969638
    На радость немытым троллям Бомбардир уже может переименовать свой сайт в: "фейки и сплетни о Спартаке"
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706969787
    Срамтак как никогда близок к Пердиву. Гыгыгы
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    PAREVG.
    1706971728
    Скорее всего Помазун. Из второй восьмерки, оптимальный вариант для Спартака.
    Ответить
    Спартач80
    1706971742
    Ломаев откровенное дно, сколько он Крылышкам привёз - это ппц.
    Ответить
    Спартач80
    1706971861
    Вот не педикулёзным тварям что-то вякать, в этом вопросе, у них вратарей вообще нет...
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    MazaiNN
    1706972158
    Нигматуллин
    Ответить
    волчарик
    1706972330
    Ха ха,конкурента ослабляют.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1706978570
    в Спартаке уже опровергли слухи о поиске вратаря, вброс был сделан РосБо.мж-спорт после незначительной травмы на вчерашнем матче Селихова, всё само собой рассосалось)
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