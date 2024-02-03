«Спартак» близок к подписанию нового вратаря из клуба второй восьмерки РПЛ

«Спартак», вероятно, усилит позицию голкипера до закрытия зимнего трансферного окна.
Московский клуб не заинтересовался вариантом с Иваном Ломаевым из «Крыльев Советов», но нашел другого кандидата.
«Спартак» отказался приобретать Ивана Ломаева у «Крыльев Советов». Но «Спартак» близок к сделке по другому вратарю из клуба второй восьмерки [РПЛ]», – написал в своем телеграм-канале футбольный агент Антон Смирнов.
- Также сообщалось, что внимание «Спартака» привлекли Станислав Агкацев («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
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