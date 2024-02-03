Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Агент Джикии напомнил о приоритете защитника «Спартака»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался по поводу будущего игрока.

    «Пока что нечего сказать абсолютно. Мы поставим единую точку в этом вопросе, когда будет понимание, что сказать. Тогда мы вам обо всeм сообщим. Сейчас решения нет. Всe находится в рабочем процессе, ведeм переговоры. Оставим сейчас как есть.

    Руководство «Спартака» прекрасно знает, что мы можем за полгода до окончания контракта вести переговоры с другим клубом. Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в «Спартаке». Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему. Но сейчас всe нормально.

    Интерес от «Краснодара» и клубов Турции? От «Краснодара» никто не выходил, [генеральный директор клуба] Хашиг тоже молчал. Если бы что-то было серьeзное, мы бы поговорили, но разговора не было.

    Возможно, он входит в шорт-листы скаутов и тренеров. По Джикии были и есть масса звонков и предложений. Мы работаем и рассматриваем их.

    Решение будет принимать сам Георгий. В конце чемпионата станет известно, где Джикия продолжит карьеру. Напомню ещe раз, что приоритетом является остаться в «Спартаке». Джикия – лидер и капитан команды, человек с большой буквы», – заявил агент.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

    Новости по теме
    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает» 14
    Джикия выиграл суд у застройщика 3
    Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2024 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1706961633
    С буквы "Г".
    Ответить
    Krics
    1706969305
    Заказной хейт вокруг Спартака,ихмо.клошары займитесь своим голубым клубом.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+