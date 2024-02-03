Агент Джикии напомнил о приоритете защитника «Спартака»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался по поводу будущего игрока.

«Пока что нечего сказать абсолютно. Мы поставим единую точку в этом вопросе, когда будет понимание, что сказать. Тогда мы вам обо всeм сообщим. Сейчас решения нет. Всe находится в рабочем процессе, ведeм переговоры. Оставим сейчас как есть.

Руководство «Спартака» прекрасно знает, что мы можем за полгода до окончания контракта вести переговоры с другим клубом. Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в «Спартаке». Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему. Но сейчас всe нормально.

Интерес от «Краснодара» и клубов Турции? От «Краснодара» никто не выходил, [генеральный директор клуба] Хашиг тоже молчал. Если бы что-то было серьeзное, мы бы поговорили, но разговора не было.

Возможно, он входит в шорт-листы скаутов и тренеров. По Джикии были и есть масса звонков и предложений. Мы работаем и рассматриваем их.

Решение будет принимать сам Георгий. В конце чемпионата станет известно, где Джикия продолжит карьеру. Напомню ещe раз, что приоритетом является остаться в «Спартаке». Джикия – лидер и капитан команды, человек с большой буквы», – заявил агент.