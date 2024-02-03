Представители Холанда настаивают на уходе норвежца из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд должен перейти в «Реал».
Такого мнения придерживаются представители 23-летнего норвежца.
Сообщалось, что и сам футболист всерьез задумался о трансфере в «Реал» после проигранных Лионелю Месси голосований за «Золотой мяч» и приз The Best от ФИФА в 2023 году. Форвард считает, что в Мадриде у него будет больше шансов на получение индивидуальных наград.
- В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 23 играх.
- Он пропустил почти 2 месяца из-за травмы и не участвовал в 10 матчах подряд.
- Рыночная стоимость игрока «Сити» – 180 млн евро.