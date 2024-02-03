Представители Холанда настаивают на уходе норвежца из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд должен перейти в «Реал».

Такого мнения придерживаются представители 23-летнего норвежца.

Сообщалось, что и сам футболист всерьез задумался о трансфере в «Реал» после проигранных Лионелю Месси голосований за «Золотой мяч» и приз The Best от ФИФА в 2023 году. Форвард считает, что в Мадриде у него будет больше шансов на получение индивидуальных наград.