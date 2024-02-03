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    • Представители Холанда настаивают на уходе норвежца из «Манчестер Сити»

    Представители Холанда настаивают на уходе норвежца из «Манчестер Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд должен перейти в «Реал».

    Такого мнения придерживаются представители 23-летнего норвежца.

    Сообщалось, что и сам футболист всерьез задумался о трансфере в «Реал» после проигранных Лионелю Месси голосований за «Золотой мяч» и приз The Best от ФИФА в 2023 году. Форвард считает, что в Мадриде у него будет больше шансов на получение индивидуальных наград.

    • В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 23 играх.
    • Он пропустил почти 2 месяца из-за травмы и не участвовал в 10 матчах подряд.
    • Рыночная стоимость игрока «Сити» – 180 млн евро.

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    Источник: Sky Sports

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    03.02.2024 12:12
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    Комментарии (4)
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    MazaiNN
    1706956144
    Мбаппе поднапрягся.
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