Ахметов прокомментировал адаптацию в «Зените»

Зимний новичок «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, удалось ли ему за короткий срок привыкнуть к петербургской команде.
– Как проходит твоя адаптация в «Зените»?
– Чувствую себя комфортно и быстро адаптировался. Ребята приветливые, дружелюбные. В этом плане нет проблем, поэтому всe достаточно комфортно.
– Дружил ли ты с кем-нибудь из состава ещe до перехода в «Зенит»?
– Не сказать, что дружил, но общался с ребятами, со многими играл в сборной России. Поэтому знаю почти половину команды.
- 9 января «Зенит» выкупил Ахметова у «Краснодара».
- Сумма трансфера – 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
- Полузащитник заключил с петербуржцами контракт до 30 июня 2026 года.