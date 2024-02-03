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    Ахметов прокомментировал адаптацию в «Зените»

    Зимний новичок «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, удалось ли ему за короткий срок привыкнуть к петербургской команде.

    – Как проходит твоя адаптация в «Зените»?

    – Чувствую себя комфортно и быстро адаптировался. Ребята приветливые, дружелюбные. В этом плане нет проблем, поэтому всe достаточно комфортно.

    – Дружил ли ты с кем-нибудь из состава ещe до перехода в «Зенит»?

    – Не сказать, что дружил, но общался с ребятами, со многими играл в сборной России. Поэтому знаю почти половину команды.

    • 9 января «Зенит» выкупил Ахметова у «Краснодара».
    • Сумма трансфера – 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • Полузащитник заключил с петербуржцами контракт до 30 июня 2026 года.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    03.02.2024 11:11
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Дубина
    1706948946
    На лавке адаптация нормально пройдет!
    Ответить
    FCSpartakM
    1706950930
    лавочки теплые, одеяла дают, зп повысили, адаптация киргиза идет прекрасно, авось через год отдадут арабам попылить
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    Krics
    1706968031
    Он игрок сборной России?
    Ответить
    Россия
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