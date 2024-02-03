Ахметов прокомментировал адаптацию в «Зените»

Зимний новичок «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, удалось ли ему за короткий срок привыкнуть к петербургской команде.

– Как проходит твоя адаптация в «Зените»?

– Чувствую себя комфортно и быстро адаптировался. Ребята приветливые, дружелюбные. В этом плане нет проблем, поэтому всe достаточно комфортно.

– Дружил ли ты с кем-нибудь из состава ещe до перехода в «Зенит»?

– Не сказать, что дружил, но общался с ребятами, со многими играл в сборной России. Поэтому знаю почти половину команды.