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    • Президент ФИФА предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма, отказавшись от переговоров между клубами

    Президент ФИФА предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма, отказавшись от переговоров между клубами

    Президент ФИФА Джанни Инфантино считает необходимым реформировать трансферный рынок.

    По его мнению, возможный отказ от традиционных переговоров между клубами позволит повысить прозрачность сделок.

    «Сейчас как никогда важно говорить на разные темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам», – сказал Инфантино на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио.

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    Источник: The Telegraph

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    02.02.2024 22:45
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    Комментарии (9)
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    Artemka444
    1706903615
    Что за бред он несёт!!!
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    Спартач80
    1706926597
    Это вода на мельницу Суперлиги...
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    Benifacto
    1706932286
    и как он это видит, указали цену по алгоритму, 5 клубов начинают аукцион! или как? и все равно будут подковерные терки
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    СпорЦмен
    1706935804
    Я предлогаю так, выпить 2 бутылки водки президенту клуба и открывать аукцион. Начальная сумма будет минимум милиард! С футболистом буду происходить удивительные метаморфозы, из кривоногого будет превращаться в сокола, в сынишку.
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    Romio-xxx
    1706947005
    Бред,не бред,а что то реформировать в этом вопросе давно назрело.С каждым годом суммы становятся всё более неадекватными.
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    baggio80
    1706952158
    А самое главное он забыл чтоб от продажи футболиста еще шел налог бы в Фифа и Уефа ))))
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