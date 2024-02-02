Президент ФИФА предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма, отказавшись от переговоров между клубами

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает необходимым реформировать трансферный рынок.

По его мнению, возможный отказ от традиционных переговоров между клубами позволит повысить прозрачность сделок.

«Сейчас как никогда важно говорить на разные темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам», – сказал Инфантино на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио.