Хави обвинил «Реал» в давлении на судей

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал «Реал».

«Мне не нравится, когда они давят на судей. А они делают это каждую неделю.

В «деле Негрейры» это нам нисколько не помогает. Мы должны соревноваться. Я удивлен, что мы это допускаем. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей.

Они доводят все до крайности. Диего Симеоне тоже говорил об этом. Мы не дураки, все это видят», – сказал Хави.