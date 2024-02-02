Хави обвинил «Реал» в давлении на судей

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал «Реал».
«Мне не нравится, когда они давят на судей. А они делают это каждую неделю.
В «деле Негрейры» это нам нисколько не помогает. Мы должны соревноваться. Я удивлен, что мы это допускаем. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей.
Они доводят все до крайности. Диего Симеоне тоже говорил об этом. Мы не дураки, все это видят», – сказал Хави.
- «Барса» идет на 3-м месте в таблице Примеры с 47 очками в 22 турах.
- «Реал» лидирует в чемпионате, опережая каталонцев на 10 баллов.