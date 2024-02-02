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    Хави обвинил «Реал» в давлении на судей

    Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал «Реал».

    «Мне не нравится, когда они давят на судей. А они делают это каждую неделю.

    В «деле Негрейры» это нам нисколько не помогает. Мы должны соревноваться. Я удивлен, что мы это допускаем. Это полностью меняет турнир, неделя за неделей.

    Они доводят все до крайности. Диего Симеоне тоже говорил об этом. Мы не дураки, все это видят», – сказал Хави.

    • «Барса» идет на 3-м месте в таблице Примеры с 47 очками в 22 турах.
    • «Реал» лидирует в чемпионате, опережая каталонцев на 10 баллов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    02.02.2024 19:50
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    Комментарии (5)
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    САНЁК17
    1706896060
    Не плач,ты же знал куда зачем идешь, хотел победить королевскую клуб Реал? Лучше дружил бы, теперь возвращайся ссоплями домой или ОАЭ
    Ответить
    kliker
    1706898389
    Плачет навзрыд: "Хочу Эвребе!"
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    Artemka444
    1706903511
    Мы тоже всё видим!!
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    Эмом
    1706904154
    Такими темпами Хави скоро будет ругаться на судьей ещё до начало матча.
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