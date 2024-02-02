Кейн порассуждал о своих шансах выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил вероятность получения «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.
«В прошлом у меня были отличные сезоны с «Тоттенхэмом», но нам не удавалось ничего выиграть. Ты никогда не будешь претендовать на «Золотой мяч» и индивидуальные награды без командных трофеев.
Все сводится к тому, чего вы добились как команда. Вы должны быть способны помочь команде добиться результатов», – сказал Кейн.
- «Бавария» претендует на победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.
- Также форвард должен сыграть на Евро-2024 в составе сборной Англии.
- После переезда в Мюнхен в августе прошлого года Кейн забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 26 матчах.