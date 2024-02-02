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    Кейн порассуждал о своих шансах выиграть «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил вероятность получения «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

    «В прошлом у меня были отличные сезоны с «Тоттенхэмом», но нам не удавалось ничего выиграть. Ты никогда не будешь претендовать на «Золотой мяч» и индивидуальные награды без командных трофеев.

    Все сводится к тому, чего вы добились как команда. Вы должны быть способны помочь команде добиться результатов», – сказал Кейн.

    • «Бавария» претендует на победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.
    • Также форвард должен сыграть на Евро-2024 в составе сборной Англии.
    • После переезда в Мюнхен в августе прошлого года Кейн забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 26 матчах.

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    Источник: The Guardian

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    02.02.2024 18:47
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    Комментарии (2)
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    Октавиус
    1706889476
    Один маленький аргентинец поржал с этих аргументов)
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    BoevStas1
    1706892685
    Кейн молодец! Всегда держит уровень.
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