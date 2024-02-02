Агент Джикии оценил переговоры со «Спартаком» о новом контракте

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал ход переговоров с клубом по поводу будущего игрока.

Контракт футболиста истекает 30 июня.

Джикия в «Спартаке» с 2017 года.

В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).

«Мы находимся в стадии активных переговоров с клубом. Единой концепции со «Спартаком» по продолжению карьеры Георгия пока не выработано. Она может быть как в «Спартаке», так и в другом клубе летом. Но пока об этом говорить рано», – сказал агент.