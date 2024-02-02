Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Агент Джикии оценил переговоры со «Спартаком» о новом контракте

    Агент Джикии оценил переговоры со «Спартаком» о новом контракте

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал ход переговоров с клубом по поводу будущего игрока.

    • Контракт футболиста истекает 30 июня.
    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).

    «Мы находимся в стадии активных переговоров с клубом. Единой концепции со «Спартаком» по продолжению карьеры Георгия пока не выработано. Она может быть как в «Спартаке», так и в другом клубе летом. Но пока об этом говорить рано», – сказал агент.

    Новости по теме
    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает» 14
    Джикия выиграл суд у застройщика 3
    Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DVOK68
    1706890997
    С высоты своего дивана предположу,что дни Жоры в Спартаке сочтены.
    Ответить
    GermanVo
    1706892917
    Если Джи ещё хочет поиграть, придётся менять клуб. Если смирится с ролью запасного, может досидеть год-два на хорошей зп, и потом в тренерский штаб, тк авторитет среди игроков непоколебимый, да и сам он заслуженный.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1706904174
    Намёк , что можете его покупать-но он Никому не нужен!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+