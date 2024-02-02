Кушанашвили высказался о возможном трансфере Тикнизяна в «Зенит»

Российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили прокомментировал историю с возможным переходом защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Обе стороны разыграли карту. Тикнизян процитировал сериал «Умерь свой энтузиазм» и с юморцой: «Я не очень просил». А оттуда, из Питера, прилетело: «Мечтай, ***, чтобы тебе два триллиона лари заплатили, мечтай!» И для Медведева, который полюбил быть подростком в каждом кадре, это оскорбление. А Тикнизян отсюда послал туда: «Я не очень и напрашивался», – сказал Кушанашвили.