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    • Кушанашвили высказался о возможном трансфере Тикнизяна в «Зенит»

    Кушанашвили высказался о возможном трансфере Тикнизяна в «Зенит»

    Российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили прокомментировал историю с возможным переходом защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

    «Обе стороны разыграли карту. Тикнизян процитировал сериал «Умерь свой энтузиазм» и с юморцой: «Я не очень просил». А оттуда, из Питера, прилетело: «Мечтай, ***, чтобы тебе два триллиона лари заплатили, мечтай!» И для Медведева, который полюбил быть подростком в каждом кадре, это оскорбление. А Тикнизян отсюда послал туда: «Я не очень и напрашивался», – сказал Кушанашвили.

    • Сообщалось, что «Зенит» пытается продолжить переговоры по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».
    • Ранее сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    02.02.2024 13:23
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1706876378
    Жаль его Абдулов не прибил когда-то , за язык поганый.. А , кстати , почему мы (Бомбардир ) печатаем изречения врага престола ?))
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