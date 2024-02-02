Кушанашвили высказался о возможном трансфере Тикнизяна в «Зенит»

Российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили прокомментировал историю с возможным переходом защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».
«Обе стороны разыграли карту. Тикнизян процитировал сериал «Умерь свой энтузиазм» и с юморцой: «Я не очень просил». А оттуда, из Питера, прилетело: «Мечтай, ***, чтобы тебе два триллиона лари заплатили, мечтай!» И для Медведева, который полюбил быть подростком в каждом кадре, это оскорбление. А Тикнизян отсюда послал туда: «Я не очень и напрашивался», – сказал Кушанашвили.
- Сообщалось, что «Зенит» пытается продолжить переговоры по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».
- Ранее сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.