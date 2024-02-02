Мостовой высказался о будущем Джикии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что защитник красно-белых Георгий Джикия может подписать контракт с любой командой.

«Я оцениваю ситуацию так: Джикия спокойно может подписать контракт с любым российским клубом, если не получится со «Спартаком». Он будет нужен любой команде на несколько лет вперед. Не все зависит от футболиста, тем более у него заканчивается контракт.

Джикия может спокойно выбирать. И правильно, что будет выбирать и решать по поводу своего будущего. Если не захочет остаться в «Спартаке», то уйдет. Любая команда его подпишет», – сказал Мостовой.