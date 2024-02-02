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    Мостовой высказался о будущем Джикии

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что защитник красно-белых Георгий Джикия может подписать контракт с любой командой.

    «Я оцениваю ситуацию так: Джикия спокойно может подписать контракт с любым российским клубом, если не получится со «Спартаком». Он будет нужен любой команде на несколько лет вперед. Не все зависит от футболиста, тем более у него заканчивается контракт.

    Джикия может спокойно выбирать. И правильно, что будет выбирать и решать по поводу своего будущего. Если не захочет остаться в «Спартаке», то уйдет. Любая команда его подпишет», – сказал Мостовой.

    • В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей.
    • Контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

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    Источник: Betonmobile

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    02.02.2024 11:19
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
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    Мостовой, ты о СВОЕМ будущем порассуждай...(
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