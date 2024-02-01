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    Салфетку с контрактом Месси выставят на аукционе

    Посредник аргентинского нападающего Лионеля Месси, представлявший его интересы в подростковом возрасте, Орасио Гаджоли, выставил салфетку с первым контрактом игрока на аукцион Bonhams. Оценочная стоимость лота – от 300 тысяч до 500 тысяч фунтов стерлинга.

    «В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии господина Хосепа Мингельи и Орасио, технический секретарь «Барселоны» Карлес Решак обязуется под свою ответственность, несмотря на некоторые мнения против, подписать контракт с игроком Лионелем Месси, если мы сохраним договоренность по согласованным суммам», – написано на ней.

    Решак подписал соглашение по Месси на салфетке во время обеда в клубе La Reial Societat de Tennis Pompeia.

    Ранее документ хранился в банковском сейфе. Гаджоли не смог договориться с «Барсой» о размещении салфетки в клубном музее.

    • Месси переехал в Испанию в 13-летнем возрасте в 2000 году.
    • Он выступал за «Барселону» до 2021 года, после чего перешел в «ПСЖ».
    • Прошлым летом аргентинец стал футболистом «Интер Майами».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    01.02.2024 15:06
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