Салфетку с контрактом Месси выставят на аукционе

Посредник аргентинского нападающего Лионеля Месси, представлявший его интересы в подростковом возрасте, Орасио Гаджоли, выставил салфетку с первым контрактом игрока на аукцион Bonhams. Оценочная стоимость лота – от 300 тысяч до 500 тысяч фунтов стерлинга.

«В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии господина Хосепа Мингельи и Орасио, технический секретарь «Барселоны» Карлес Решак обязуется под свою ответственность, несмотря на некоторые мнения против, подписать контракт с игроком Лионелем Месси, если мы сохраним договоренность по согласованным суммам», – написано на ней.

Решак подписал соглашение по Месси на салфетке во время обеда в клубе La Reial Societat de Tennis Pompeia.

Ранее документ хранился в банковском сейфе. Гаджоли не смог договориться с «Барсой» о размещении салфетки в клубном музее.