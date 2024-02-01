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    Мбаппе в феврале может объявить об уходе из «ПСЖ»

    Руководство мадридского «Реала» полагает, что возможность договориться о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе будет у него только сейчас.

    По данным Marca, в феврале форвард должен объявить, что не продлит контракт с французским клубом.

    На встречах руководства «Реала» о возможном трансфере Мбаппе не говорили до прошлой недели. Теперь ситуация изменилась.

    В «Реале» считают, что могут себе позволить трех самых дорогих игроков мира – Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

    • Мбаппе провел в этом сезоне 27 матчей, забил 28 голов и отдал 6 передач.
    • Его нынешний контракт с «ПСЖ» истекает летом.

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    Источник: Marca

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    01.02.2024 13:56
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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1706786540
    Сколько лет он уже "уходит"?
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    ItalianFootball
    1706858446
    А может и не объявить.... в марте может объявить, а может и не объявить... Позор таким новостям.
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