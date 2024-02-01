Мбаппе в феврале может объявить об уходе из «ПСЖ»

Руководство мадридского «Реала» полагает, что возможность договориться о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе будет у него только сейчас.

По данным Marca, в феврале форвард должен объявить, что не продлит контракт с французским клубом.

На встречах руководства «Реала» о возможном трансфере Мбаппе не говорили до прошлой недели. Теперь ситуация изменилась.

В «Реале» считают, что могут себе позволить трех самых дорогих игроков мира – Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.