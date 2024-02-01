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    • Уткин связал поездку Арустамяна в Петербург с возможным переходом Тикнизяна в «Зенит»

    Уткин связал поездку Арустамяна в Петербург с возможным переходом Тикнизяна в «Зенит»

    Журналист и комментатор Василий Уткин рассказал, какая мысль к нему пришла во время просмотра интервью коллег – Нобеля Арустамяна и Геннадия Орлова.

    «С интересом посмотрел интервью, а точнее, беседу Нобеля с Г. С. Орловым. У Г. С. на даче.

    И вдруг дернула мысль: то есть Нобель в Питере. И не проездом. На дачу приехал. То есть без спешки.

    Ох. Не закончилась, ох, не закончилась, чувствую, история с переходом Тикнизяна в «Зенит»!

    Да я даже почти и не шучу», – написал Уткин.

    • Сообщалось, что «Зенит» пытается продолжить переговоры по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».
    • Ранее сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    01.02.2024 10:17
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1706775215
    Ну а почему не продолжить попытку? Вон, человек дубль с Уралом оформил и не жужжит.
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    Цугундeр
    1706778940
    Как-то Уткина мысль раньше не дёргала., а посещала. Веганство -плохая идея.
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