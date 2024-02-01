Уткин связал поездку Арустамяна в Петербург с возможным переходом Тикнизяна в «Зенит»

Журналист и комментатор Василий Уткин рассказал, какая мысль к нему пришла во время просмотра интервью коллег – Нобеля Арустамяна и Геннадия Орлова.

«С интересом посмотрел интервью, а точнее, беседу Нобеля с Г. С. Орловым. У Г. С. на даче.

И вдруг дернула мысль: то есть Нобель в Питере. И не проездом. На дачу приехал. То есть без спешки.

Ох. Не закончилась, ох, не закончилась, чувствую, история с переходом Тикнизяна в «Зенит»!

Да я даже почти и не шучу», – написал Уткин.