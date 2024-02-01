Уткин связал поездку Арустамяна в Петербург с возможным переходом Тикнизяна в «Зенит»

Журналист и комментатор Василий Уткин рассказал, какая мысль к нему пришла во время просмотра интервью коллег – Нобеля Арустамяна и Геннадия Орлова.
«С интересом посмотрел интервью, а точнее, беседу Нобеля с Г. С. Орловым. У Г. С. на даче.
И вдруг дернула мысль: то есть Нобель в Питере. И не проездом. На дачу приехал. То есть без спешки.
Ох. Не закончилась, ох, не закончилась, чувствую, история с переходом Тикнизяна в «Зенит»!
Да я даже почти и не шучу», – написал Уткин.
- Сообщалось, что «Зенит» пытается продолжить переговоры по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».
- Ранее сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.