Смородская высказалась о конкуренции Дзюбы с Хамуличем

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила переход в команду 23-летнего форварда Саида Хамулича.
«Нападающий, по-моему, не выдающийся. Не знаю, насколько это стимул для Дзюбы. Пока рано говорить об этом говорить. Нет риска, что Дзюба резко прибавит и усадит Хамулича на скамейку», – сказала Смородская.
- 31 января «Локомотив» объявил о переходе нападающего сборной Боснии и Герцеговины Хамулича на правах аренды до конца текущего сезона.
- В текущем сезоне форвард выступал в аренде в нидерландском «Витессе». На его счету было 14 матчей и 1 голевая передача.
- Права на игрока принадлежат «Тулузе».
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