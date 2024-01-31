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    Смородская высказалась о конкуренции Дзюбы с Хамуличем

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила переход в команду 23-летнего форварда Саида Хамулича.

    «Нападающий, по-моему, не выдающийся. Не знаю, насколько это стимул для Дзюбы. Пока рано говорить об этом говорить. Нет риска, что Дзюба резко прибавит и усадит Хамулича на скамейку», – сказала Смородская.

    • 31 января «Локомотив» объявил о переходе нападающего сборной Боснии и Герцеговины Хамулича на правах аренды до конца текущего сезона.
    • В текущем сезоне форвард выступал в аренде в нидерландском «Витессе». На его счету было 14 матчей и 1 голевая передача.
    • Права на игрока принадлежат «Тулузе».

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    Источник: Metaratings.ru

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