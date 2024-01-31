Смородская высказалась о конкуренции Дзюбы с Хамуличем

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила переход в команду 23-летнего форварда Саида Хамулича.

«Нападающий, по-моему, не выдающийся. Не знаю, насколько это стимул для Дзюбы. Пока рано говорить об этом говорить. Нет риска, что Дзюба резко прибавит и усадит Хамулича на скамейку», – сказала Смородская.