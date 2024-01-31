Галицкий обеспечил академию «Краснодара» финансовой подушкой на ближайшие 20 лет

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий завершил работу по обеспечению академии клуба финансовой подушкой на ближайшие годы.

В 2021 году Галицкий сообщил, что болен и намерен создать финансовую подушку для клуба, чтобы он функционировал в дальнейшем без участия владельца. Формирование запаса глава «Краснодара» начал с академии.

Согласно созданному эндаументу, на ближайшие 20 лет академия обеспечена как минимум миллиардом рублей на каждый год. Информацию «Спорт-Экспресса» на ютуб-канале «Это футбол, брат!» подтвердил приятель Галицкого Тимур Гурцкая.