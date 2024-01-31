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    • Галицкий обеспечил академию «Краснодара» финансовой подушкой на ближайшие 20 лет

    Галицкий обеспечил академию «Краснодара» финансовой подушкой на ближайшие 20 лет

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий завершил работу по обеспечению академии клуба финансовой подушкой на ближайшие годы.

    • В 2021 году Галицкий сообщил, что болен и намерен создать финансовую подушку для клуба, чтобы он функционировал в дальнейшем без участия владельца. Формирование запаса глава «Краснодара» начал с академии.

    Согласно созданному эндаументу, на ближайшие 20 лет академия обеспечена как минимум миллиардом рублей на каждый год. Информацию «Спорт-Экспресса» на ютуб-канале «Это футбол, брат!» подтвердил приятель Галицкого Тимур Гурцкая.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • Сейчас клуб лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Cubinec1989
    1706697364
    жаль, что таких людей как Сергей Николаевич очень мало.... Здоровья!
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    MaxRnD
    1706699534
    Человечище ! Здоровья ...
    Ответить
    MazaiNN
    1706699893
    Как не парадоксально но такие люди не нужны современной России. Выбиваются на фоне других ,,эффективных менеджеров,, которые не только ни хрена сами не сделали но и угробили уже готовые проекты. Я о том же Миллере или Сеченове.
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    biber.ru
    1706700247
    Галицкий всегда вызывал только уважение, им не много сказано, но много сделано!
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