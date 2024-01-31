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    «Зенит» вернулся к варианту с Тикнизяном

    «Зенит» пытается продолжить переговоры по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива». При этом, по данным «Чемпионата», футболист четко решил для себя, что вопрос с переходом в петербургский клуб для него закрыт и не планирует возвращаться к переговорам.

    • Сообщалось, что ранее сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии (15)
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    acor94
    1706695011
    Идиоты, зачем им сейчас игрок на фланг? Верни кругового в состав и нормально заканчивай сезон, а летом ищи нового защитника. так нет же, будут унижаться перед армянином, а он язвительные фотки в сторис выкладывать. позор!
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    Дубина
    1706695237
    Не как не уймутся блохастые - мало им все!
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    Алексей З
    1706695837
    Цена вопроса . Дать Тикнизяну , что хочет или надавить на Дюкова и убрать лимит? Это первенство надо как-то доиграть , но летом все силы Миллер бросит на лимит. Имея возможность скупить штат Бразилии нахера ему нужны заморочки с россиянами ? Бмжепублика особо не заморачивается по поводу состава , им количество титулов важнее национального вопроса, так что никакого возмущения не будет.
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    andr45
    1706696376
    И все же, на мой взгляд, основная причина, по которой "ZENITE" вцепился Тикнизяна - это максимально ослабить Локомотив. Эти же ДЮКОВЫ, МЕДВЕДЕВЫ и прочие алаевы очень боятся гнева Мюллера, в случае прогрыша чемпиёнства)))
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    VVM1964
    1706696461
    Вроде и не кони, а ходят по кругу )
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    Давид59
    1706698442
    Трансферная политика Зенита это, конечно, нечто. Буду очень удивлён, если Тикнизян всё же согласится, в чём я сомневаюсь, так как ищут подстраховку Сантосу, т.е. игрока "на скамейку"
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    ilichkadr
    1706698478
    Это не «Зенит» вернулся к варианту с Тикнизяном, а агент вместе со СМИ муссируют тему.
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    MazaiNN
    1706700971
    Юрий Валентинович вам нужен.
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