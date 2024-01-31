«Зенит» вернулся к варианту с Тикнизяном

«Зенит» пытается продолжить переговоры по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива». При этом, по данным «Чемпионата», футболист четко решил для себя, что вопрос с переходом в петербургский клуб для него закрыт и не планирует возвращаться к переговорам.

Сообщалось, что ранее сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.