В «Краснодаре» отреагировали на решение по Кордобе

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался об отказе апелляционного комитета РФС сократить дисквалификацию нападающего Джона Кордобы.

После матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3) колумбийца наказали дисквалификацией на 4 матча (1 из них условно) за оскорбительное поведение.

В отчете судьи, обслуживавшего игру, указано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».

«Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», – сказал Хашиг.