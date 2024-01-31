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    В «Краснодаре» отреагировали на решение по Кордобе

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался об отказе апелляционного комитета РФС сократить дисквалификацию нападающего Джона Кордобы.

    После матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3) колумбийца наказали дисквалификацией на 4 матча (1 из них условно) за оскорбительное поведение.

    В отчете судьи, обслуживавшего игру, указано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».

    «Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», – сказал Хашиг.

    • В этом сезоне Кордоба забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Он лучший бомбардир «Краснодара» в РПЛ.
    • Помимо дисквалификации, форварда оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    wattani
    1706686474
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    СпорЦмен
    1706686560
    Сто пудов, мы проплатили! :))) Мало дисквалификации, надо было расстрелять. :))))
    Ответить
    Цугундeр
    1706686796
    Не пролезло и х.. с ним. ) Норм реакция.
    Ответить
    russkiisergei
    1706687039
    это только начало, скоро голубые с берегов невы ещё занесут в кабинеты и будет у них счастье!
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