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    Хави высказался об отношении прессы к его работе

    Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что СМИ могли не признать его заслуги на нынешнем посту, даже если бы он победил с отрывом в чемпионате Испании.

    Ранее он объявил о своем уходе с позиции главного тренера по окончании сезона.

    «Когда я приходил сюда, я говорил то, что думал. Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали. Я также говорил, что у нас нет такого состава, как в 2010 году.

    У меня такое чувство, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл Ла Лигу с отрывом в 12 очков. Это вопрос окружающей среды, клуба, требований и моей личности», – сказал Хави.

    • «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании с 44 очками после 21 тура.
    • Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.
    • В роли главного тренера команды он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании в 2023 году.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (1)
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    Benifacto
    1706687534
    Нытик, все у него виноваты....особенно журналисты)))))клоун
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