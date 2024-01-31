РФС рассмотрел апелляцию «Краснодара» на дисквалификацию Кордобы

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Краснодара».
Лидер РПЛ пытался оспорить дисквалификацию нападающего Джона Кордобы на четыре матча (три реально и один условно).
Колумбийца наказали за оскорбительное поведение, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста в отношении официальных лиц.
В отчете судьи, обслуживавшего игру с «Уралом» (1:3), указано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».
- В этом сезоне Кордоба забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- Он лучший бомбардир «Краснодара» в РПЛ.
- Помимо дисквалификации, форварда оштрафовали на 200 тысяч рублей.