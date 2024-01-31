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    • РФС рассмотрел апелляцию «Краснодара» на дисквалификацию Кордобы

    РФС рассмотрел апелляцию «Краснодара» на дисквалификацию Кордобы

    Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «​Краснодара».

    Лидер РПЛ пытался оспорить дисквалификацию нападающего Джона Кордобы на четыре матча (три реально и один условно).

    Колумбийца наказали за оскорбительное поведение, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста в отношении официальных лиц.

    В отчете судьи, обслуживавшего игру с «Уралом» (1:3), указано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».

    • В этом сезоне Кордоба забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Он лучший бомбардир «Краснодара» в РПЛ.
    • Помимо дисквалификации, форварда оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1706650889
    "Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня" А я, глядя на него, тоже схватился за область паха и хотел потрясти, но сильно расстроился, так как не обнаружил, что трясти.
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    fakeid
    1706652493
    соболю за такой же жест тоже дали 3+1. так что, по логике, если бы кордобе сократили дискву - у хряков появилось бы законное право истошно визжать)
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