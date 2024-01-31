РФС рассмотрел апелляцию «Краснодара» на дисквалификацию Кордобы

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «​Краснодара».

Лидер РПЛ пытался оспорить дисквалификацию нападающего Джона Кордобы на четыре матча (три реально и один условно).

Колумбийца наказали за оскорбительное поведение, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста в отношении официальных лиц.

В отчете судьи, обслуживавшего игру с «Уралом» (1:3), указано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».