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    • Гатагов рассказал, как Карпин обматерил его при подписании контракта со «Спартаком»

    Гатагов рассказал, как Карпин обматерил его при подписании контракта со «Спартаком»

    Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов вспомнил о заключении контракта с московским клубом при участии Валерия Карпина.

    «Мне было приятно, когда у нас в «Спартаке» был период, когда чемпионат был переходный, добавили несколько кругов. Тогда «Спартак» за серебро начал бороться.

    Получилось так, что у меня зарплата была небольшая – 100 тысяч рублей. Но премии были хорошие. Федун тогда двойные накинул, а Челоянц еще наликом занес деньги от себя. Я домой все отправил. Испугался денег, не знал, что с ними делать.

    Даже когда я подписывал контракт со «Спартаком», там еще у Карпина кабинет был в офисе на Пресненской набережной, вид красивый. Я захожу и Карпин говорит: «Садись. Держи контракт». Я беру и он мне говорит: «Читать будешь?» Я что-то заморозился и ответил: «Нет».

    Карпин сказал: «Зарплату хоть посмотришь?» Я чувствую, что подвох, но отвечаю: «Нет». Расписался в контракте и Карпин говорит: «***, тупой на ***».

    И я ушел. Ничего не проверил, молодой. Что тебе там дают, посмотри хоть. А я подписал и ушел», – рассказал Гатагов.

    • Сослан был в «Спартаке» с 2012 по 2014 год.
    • Затем он поиграл в Армении и Белоруссии.
    • Сейчас Гатагов тренирует «Амкал».

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    Источник: ютуб-канал «Дубай»

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    Сегодня, 21:46
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706642349
    И только потом, он понял, что по договору, его в жопу будут е*ать. :)))
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    qwertyйцукен
    1706645973
    Этот ***, тупой на *** Карпину хоть спасибо сказал за урок ?
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