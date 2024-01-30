Президент Ла Лиги сделал заявление об уходе Хави из «Барселоны»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своем отношении к скорой отставке Хави с поста главного тренера «Барселоны».

«Такие решения принимаются: одни люди уходят, другие приходят. Правда, до 30 июня еще много времени, и кто бы ни говорил, что он не останется в «Барсе», нужно подождать.

Ситуация в «Барселоне» отражает то, что происходит во время спортивного кризиса в любом клубе, независимо от его финансового положения.

«Барса» – это команда, которая всегда стремится выиграть всe, и если тренеру это не удается, то наступает разочарование. Это случается и с другими командами, которые ставят перед собой другие цели», – сказал Тебас.