Стало известно, в каком месяце Мбаппе примет решение о своем будущем

Нападающий Килиан Мбаппе еще не определился, где начнет следующий сезон – в «ПСЖ» или «Реале».
Парижский клуб ждет ответ от 25-летнего футболиста – тот пообещал принять итоговое решение в течение одной-двух недель.
Если в феврале француз скажет, что готов остаться, то «ПСЖ» сделает ему предложение о продлении контракта. Пока переговоры между сторонами на паузе.
В нынешней команде форвард зарабатывает 70 миллионов евро в год, «Реал» предлагает ему заметно меньше – 30 миллионов.
- В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
- Его соглашение с «ПСЖ» истекает через 5 месяцев.
- Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).