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    • Стало известно, в каком месяце Мбаппе примет решение о своем будущем

    Стало известно, в каком месяце Мбаппе примет решение о своем будущем

    Нападающий Килиан Мбаппе еще не определился, где начнет следующий сезон – в «ПСЖ» или «Реале».

    Парижский клуб ждет ответ от 25-летнего футболиста – тот пообещал принять итоговое решение в течение одной-двух недель.

    Если в феврале француз скажет, что готов остаться, то «ПСЖ» сделает ему предложение о продлении контракта. Пока переговоры между сторонами на паузе.

    В нынешней команде форвард зарабатывает 70 миллионов евро в год, «Реал» предлагает ему заметно меньше – 30 миллионов.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
    • Его соглашение с «ПСЖ» истекает через 5 месяцев.
    • Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:17
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