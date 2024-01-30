Стало известно, в каком месяце Мбаппе примет решение о своем будущем

Нападающий Килиан Мбаппе еще не определился, где начнет следующий сезон – в «ПСЖ» или «Реале».

Парижский клуб ждет ответ от 25-летнего футболиста – тот пообещал принять итоговое решение в течение одной-двух недель.

Если в феврале француз скажет, что готов остаться, то «ПСЖ» сделает ему предложение о продлении контракта. Пока переговоры между сторонами на паузе.

В нынешней команде форвард зарабатывает 70 миллионов евро в год, «Реал» предлагает ему заметно меньше – 30 миллионов.