«Локомотив» наказали трансферным баном

Российский футбольный союз запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 29 января, на заседании палаты РФС по разрешению споров.

Это обеспечительная мера в рамках спора с центральным защитником Михаилом Иваньковым, расторгнувшим контракт с «Локо».

«Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении ФК «Локомотив» (Москва) о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора частично.

Признать наличие уважительных причин при досрочном расторжении трудового договора по инициативе футболиста (по собственному желанию).

Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф», – говорится в решении РФС.