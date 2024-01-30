Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил, есть ли у него уверенность в трансфере Килиана Мбаппе в «Реал» предстоящим летом.
«Думаю, процент [вероятности] очень высокий. Выше 50%. Это мое личное мнение.
Все будет зависеть от «Реала», его президента и того, на что он готов сделать ставку», – сказал Тебас.
- Мбаппе станет свободным агентом, если в ближайшие 5 месяцев не продлит контракт с «ПСЖ».
- Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).
- В этом сезоне форвард забил 28 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.