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    • Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

    Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил, есть ли у него уверенность в трансфере Килиана Мбаппе в «Реал» предстоящим летом.

    «Думаю, процент [вероятности] очень высокий. Выше 50%. Это мое личное мнение.

    Все будет зависеть от «Реала», его президента и того, на что он готов сделать ставку», – сказал Тебас.

    • Мбаппе станет свободным агентом, если в ближайшие 5 месяцев не продлит контракт с «ПСЖ».
    • Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).
    • В этом сезоне форвард забил 28 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

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    Источник: Foot Mercato

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