Уткин предложил кинороль для Дзюбы

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на желание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы сниматься в кино.

«Дзюба сказал, что хочет играть в кино. Это прекрасно. Есть замечательные роли. Например, сейчас много детективов и там всегда кто-то лежит в морге с номерочком на ноге. Тоже роль.

Или на заднем плане кто-то должен стоять со смешной физиономией. Или убитый в перестрелке», – сказал Уткин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».