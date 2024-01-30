Уткин предложил кинороль для Дзюбы

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на желание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы сниматься в кино.
«Дзюба сказал, что хочет играть в кино. Это прекрасно. Есть замечательные роли. Например, сейчас много детективов и там всегда кто-то лежит в морге с номерочком на ноге. Тоже роль.
Или на заднем плане кто-то должен стоять со смешной физиономией. Или убитый в перестрелке», – сказал Уткин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Форвард уже снимался в рекламных роликах и был одним из соведуших YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с Леонидом Слуцким.
- В этом сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 4 передачи.
- Он лучший бомбардир в истории РПЛ.