Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Уткин предложил кинороль для Дзюбы

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на желание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы сниматься в кино.

    «Дзюба сказал, что хочет играть в кино. Это прекрасно. Есть замечательные роли. Например, сейчас много детективов и там всегда кто-то лежит в морге с номерочком на ноге. Тоже роль.

    Или на заднем плане кто-то должен стоять со смешной физиономией. Или убитый в перестрелке», – сказал Уткин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Форвард уже снимался в рекламных роликах и был одним из соведуших YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с Леонидом Слуцким.
    • В этом сезоне Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 4 передачи.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    30 самых влиятельных людей российского футбола 9
    Сценарист сериала «Золотое дно» ответил Дзюбе 2
    Дзюба пропустит начало второго сбора «Локо»: известна причина
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+