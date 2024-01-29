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    • Агент Захаряна ответил, сколько полузащитник «Сосьедада» будет восстанавливаться от травмы

    Агент Захаряна ответил, сколько полузащитник «Сосьедада» будет восстанавливаться от травмы

    Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, дал новый комментарий по поводу травмы игрока.

    «Захарян восстанавливается, лечится. Может быть, поправится к следующей игре. Пока врачи не называют сроки восстановления.

    Есть надежда, что он сыграет в следующем матче, но точно так же было и раньше – готовился, сыграл и, к сожалению, усугубил травму.

    Все зависит от терапии, при таких травмах нужен определенный покой. Сложно давать прогнозы, но надеемся, что восстановление будет проходить быстрее», – сказал агент.

    • Захарян в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.
    • Его статистика в Испании: 23 матча (1030 минут) и 1 ассист.
    • Полузащитник травмировался в 1-м тайме субботней игры против «Райо Вальекано» (0:0).
    • 3 февраля баски встретятся с «Жироной» в 22-м туре Примеры.

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    Источник: «Р-Спорт»

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