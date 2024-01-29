Хави объявил об уходе из «Барселоны» раньше, чем планировал

Появились подробности, как Хави принимал решение об уходе с поста главного тренера «Барселоны».

44-летнему специалисту не хватало поддержки со стороны руководства клуба, он чувствовал усталость и перестал получать удовольствие от работы.

Перед Рождеством Хави задумался об уходе из «Барсы» и хотел объявить о своем решении перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (21 февраля).

Через несколько недель тренер решил анонсировать собственную отставку, чтобы не повторить судьбу своего предшественника Рональда Кумана, уволенного посреди сезона.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не знал о планах Хави до его публичного заявления после поражения от «Вильярреала» (3:5).