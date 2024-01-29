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    • Хави объявил об уходе из «Барселоны» раньше, чем планировал

    Хави объявил об уходе из «Барселоны» раньше, чем планировал

    Появились подробности, как Хави принимал решение об уходе с поста главного тренера «Барселоны».

    44-летнему специалисту не хватало поддержки со стороны руководства клуба, он чувствовал усталость и перестал получать удовольствие от работы.

    Перед Рождеством Хави задумался об уходе из «Барсы» и хотел объявить о своем решении перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (21 февраля).

    Через несколько недель тренер решил анонсировать собственную отставку, чтобы не повторить судьбу своего предшественника Рональда Кумана, уволенного посреди сезона.

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не знал о планах Хави до его публичного заявления после поражения от «Вильярреала» (3:5).

    • При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.
    • Он руководит командой с ноября 2021 года.

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    Источник: Cadena Ser

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    Комментарии (2)
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    momwig_
    1706548322
    Классные он всё таки - испанцы. Даже те, которые каталонцы. Любимый клуб, зарплата, наверняка позволяющая не перебивать ся микрокредитами - а удовольствия нет. Конечно, иди!
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    JIEGEHDA
    1706550662
    Хотелось бы напомнить . Многим . При Энрике были сезоны и с одним трофеем . И плохой игрой . Конечно не настолько слабой в плане характера . Но и сравнивать эти два состава тоже нельзя . Здесь же При Хави команда намного моложе . Там из старых таких осталось несколько человек . И то двоих из них купили ( Лева и Ромеу (не понял эту покупку)) а из тех что старых Это Роберто и Тер Штеген (хотя для вратаря он в норме ) так вот. Остальные ребята молодые есть вообще зелёные которые уже сейчас стоят сотни лямов. Это прогресс как по мне. Два титула в прошлом году это великолепно.но ЛЧ убивает это. Тоже самое но наоборот может быть сейчас.лч хорошо а остальное плохо. Но и это не устраивает
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